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Чего опасаться: гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака
Пятница, 13 декабря, — удачный день для поисков людей, которых вы давно не видели.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Не слушайте чужих советов, вас легко будет ввести в заблуждение.
Телец
Следите за качеством питания. Возможны проблемы со здоровьем.
Близнецы
Возможны проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.
Рак
Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности.
Лев
Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.
Дева
Опасный день. Велика вероятность травм и несчастных случаев.
Весы
Возможны конфликты с бывшими партнерами из-за прошлых обязательств.
Скорпион
Вероятны происки недоброжелателей и завистников. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться.
Стрелец
Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем.
Козерог
Сегодня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей повышенной ответственности.
Водолей
Водолеям рекомендуются проявлять осмотрительность в отношении к своему здоровью и близким людям.
Рыбы
Сегодня требуется предельная осторожность и предусмотрительность. Возможны травмы.
Хорошего вам дня!
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