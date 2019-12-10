Стиль жизни

Чего опасаться: гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Пятница, 13 декабря, — удачный день для поисков людей, которых вы давно не видели.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Не слушайте чужих советов, вас легко будет ввести в заблуждение.

Телец

Следите за качеством питания. Возможны проблемы со здоровьем.

Близнецы

Возможны проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.

Рак

Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности.

Лев

Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

Дева

Опасный день. Велика вероятность травм и несчастных случаев.

Весы

Возможны конфликты с бывшими партнерами из-за прошлых обязательств.

Скорпион

Вероятны происки недоброжелателей и завистников. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться.

Стрелец

Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем.

Козерог

Сегодня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей повышенной ответственности.

Водолей

Водолеям рекомендуются проявлять осмотрительность в отношении к своему здоровью и близким людям.

Рыбы

Сегодня требуется предельная осторожность и предусмотрительность. Возможны травмы.

Хорошего вам дня!

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