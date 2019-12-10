Мир

Боятся, что сработает? В Росси снова задержали шамана, возобновившего поход против Путина

В России вновь задержали якутского шамана Александра Габышева, который предпринял еще одну попытку дойти до Москвы, чтобы изгнать президента Путина.

Шамана задержали на федеральной трассе. А в Якутске задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

Как сообщает «Медуза», причина задержания неизвестна.

Напомним, житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В сентябре Габышева задержали. Против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Он находился под подпиской о невыезде, которая прекратила действовать в октябре, так как Габышеву не предъявили обвинение.

И тогда же шаман Габышев заявил о возобновлении похода в Москву, подчеркнув, что его акция носит исключительно мирный характер. Габышев отправился в путь вместе с двумя сторонниками 8 декабря.

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