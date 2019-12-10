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Вез в штанах 26 iPhone: в "Борисполе" задержали контрабандиста-неудачника (фото, видео)

15:16 10 декабря 2019 19
Вез в штанах 26 iPhone: в «Борисполе» задержали контрабандиста-неудачника (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Борисполь» пресекли попытку нелегального ввоза в Украину 26 телефонов iPhone. Пакет с ними 51-летний украинец спрятал в брюках. Напомним, ранее в «Борисполе» СБУ пресекала контрабанду в Россию запчастей к боевым самолетам.

Общая стоимость контрабанды гаджетов оценили в 30 тысяч долларов США, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Курьер прибыл в страну рейсом из Дубая.

Пограничники показали оперативное видео.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Государственная таможенная служба заявила о перезапуске своей работы, который будет сопровождаться чисткой рядов сотрудников ведомства.

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