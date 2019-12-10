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Вез в штанах 26 iPhone: в "Борисполе" задержали контрабандиста-неудачника (фото, видео)
В аэропорту «Борисполь» пресекли попытку нелегального ввоза в Украину 26 телефонов iPhone. Пакет с ними 51-летний украинец спрятал в брюках. Напомним, ранее в «Борисполе» СБУ пресекала контрабанду в Россию запчастей к боевым самолетам.
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