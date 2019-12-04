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В Украине уволят сотни таможенников: чем это вызвано
В среду, 4 декабря, на заседании Кабмина приняли распоряжение, которое запускает работу новой Государственной таможенной службы (ГТС). Напомним, ранее глава Гостаможслужбы Макс Нефедов заявил о «чистках» в своем ведомстве.
«Наконец-то мы официально запускаем работу новой таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну», — цитирует главного таможенника пресс-служба ведомства.
Правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.
В службе отметили, что в первые два дня возможны трудности в работе таможни. Работа новой ГТС стартует 8 декабря.
Напомним, ранее главный таможенник сообщал о нападениях на руководителей Одесской таможни, считая причастными как контрабандистов, так и некоторые кадры в ведомстве, которым перекрыли «схемы».
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