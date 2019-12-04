23.80 / 24.02 26.27 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине уволят сотни таможенников: чем это вызвано

16:46 4 декабря 2019 82
таможня
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 декабря, на заседании Кабмина приняли распоряжение, которое запускает работу новой Государственной таможенной службы (ГТС). Напомним, ранее глава Гостаможслужбы Макс Нефедов заявил о «чистках» в своем ведомстве.

«Наконец-то мы официально запускаем работу новой таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну», — цитирует главного таможенника пресс-служба ведомства.

Правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.

В службе отметили, что в первые два дня возможны трудности в работе таможни. Работа новой ГТС стартует 8 декабря.

Напомним, ранее главный таможенник сообщал о нападениях на руководителей Одесской таможни, считая причастными как контрабандистов, так и некоторые кадры в ведомстве, которым перекрыли «схемы».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Пожар

Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: эффект «северное сияние» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер