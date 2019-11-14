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Шоу-бизнес

Куда смотрит Осадчая: Юрий Горбунов схватил Тину Кароль за ягодицы (фото)

16:52 14 ноября 2019 203
Тина Кароль и Катя Осадчая
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, рассказавшая в интервью «ФАКТАМ», кем занято ее сердце, и телеведущий Юрий Горбунов озадачили сеть выходкой на сцене. Во время концерта «Вечер премьер» с Кати Осадчей на глазах у жены он схватил певицу за пятую точку. Пикантное фото появилась в Instagram Тины.

Как оказалось, сама Катя подготовила Горбунову и Кароль провокацию. Она решила устроить ведущим «Танців з зірками» испытание.

«Эту осень ты провела на паркете „Танцы со звездами“ в качестве ведущей. Ты сколько танцев видела, какие-то из них ты уже освоила?» — спросила Катя.

Тина призналась, что танцы не являются ее сильной стороной. «Но мы видели, как на первом эфире ты синхронно танцевала вместе с девочками», — настаивала Осадчая.

«Это все мое игривое бедро. Оно живет отдельно от меня», — пыталась отшутиться певица, но избежать испытания ей не удалось.

Горбунову и Кароль пришлось импровизировать под музыку. Сначала они исполнили зажигательную «макарену», затем — танец маленьких утят и венский вальс.

Ранее Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом.

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