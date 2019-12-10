Пожар в одесском колледже: пострадавшим и членам семей погибших выделено 3 млн гривен

Происшествия

Пострадавшим и членам семей погибших во время масштабного пожара 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе выделено около трех миллионов гривен. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря, в ходе брифинга членов правительственной комиссии. «Уже подписано распоряжение о выделении почти трех миллионов гривен из резервного фонда семьям пострадавших и погибших в результате пожара. Мне известно, что из городского бюджета и со стороны Кабинета министров также выделили средства», — сказал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Этот вопрос внесен в повестку дня внеочередной сессии областного совета, заседание которой состоится 11 декабря. Накануне на рабочем совещании с председателями депутатских фракций озвучивали такие суммы помощи: по 50 тысяч гривен пострадавшим и 120 тысяч гривен семье каждого погибшего. По состоянию на 10 декабря пожар унес жизни 12 человек. Четверых пропавших без вести пока не нашли. Пятеро не идентифицированы.

Одесский горсовет пока не готов обнародовать размеры компенсаций, однако там подчеркивают, что материальная помощь будет непременно выплачена.

«При том вне зависимости от того, жители это города или районов области», — отметила руководитель департамента финансов горсовета Светлана Бедрега. (Говоря о жителях области, она, вероятнее всего, имела в виду компенсации расходов на лечение в городских медучреждениях).

По ее словам, главк ГСЧС, кадровая служба соберут заявления от пострадавших, как того требует процедура, после чего будет выделена необходимая помощь после утверждения сметы расходов на сессии горсовета.

Впрочем, вся эта процедура городскими и областными чиновниками уже отработана. Ведь нынешний пожар — уже четвертая масштабная трагедия в городе.

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