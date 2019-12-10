Политика

Чубаров жестко раскритиковал коммюнике по итогам саммита в Париже: что не понравилось лидеру Меджлиса

Итоги «нормандского саммита», которые оживленно обсуждают в соцсетях, раскритиковал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Его возмутила формулировка, касающаяся обмена удерживаемыми лицами, в которой не было ничего сказано о политузниках из Крыма, большинство из которых крымские татары.

«У меня вопрос к МИД и ближайшим помощникам президента Украины Владимира Зеленского: „Кто, персонально, выписывал такой текст“?», — возмущается политик.

Напомним, перед поездкой в Париж Чубаров призывал Зеленского поднять на саммите вопросы возвращения Украине Крыма, иначе это будет восприниматься как признание Киевом аннексии полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам встречи в Париже лидеры Украины, Франции, Германии и России приняли итоговый документ под названием «Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019».

Обо всем, что происходило в Париже, читайте в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

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