Неожиданно: открылась засекреченная информация о погибшем на Донбассе «альфовце» Каплунове

Украина

Сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов, который 1 декабря погиб в «серой» зоне на Донбассе, проходил важным свидетелем по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Как сообщает УНН, соответствующее заявление сделал судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов «беркутовцев».

«Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем „Дмитрий“. В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные… Этим лицом был Дмитрий Каплунов — Герой Украины…», — сказал судья.

Напомним, оккупанты в течение недели не отдавали семье тело погибшего сотрудника СБУ, которому президент Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно). Проститься с ним родные смогли только 9 декабря.

Стоит отметить, что в конце ноября 2019 года Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи экс-командира роты «Беркута», обвиняемого в превышении власти и полномочий при разгоне активистов Евромайдана.

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