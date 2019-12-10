Политика

Инициативу народного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского об отмене Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» бурно обсуждают в сети.

Нардеп утверждает, что этот закон «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского, и что его отмена откроет дорогу «широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа».

Многие подписчики считают, что если законодательно не поддержать украинский язык, то он не выживет на фоне русского, который насильственно насаждали много лет. Кто-то приветствует решение Бужанского отменить документ и подать новый закон. Кто-то пишет, что за русский язык, в основном, ратуют люди старшего поколения, которые большую часть жизни прожили в советской империи. А молодые украинцы готовы говорить и писать на родном языке. Они современны, более толерантны и придерживаются тезиса: «Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек».

Следует отметить, что большинство комментаторов с восточных областей Украины приветствуют закон об украинском языке, считают его правильным и утверждают, что русскоязычных украинцев никто не притесняет. Чтобы сохранить нацию и свою идентичность, нужно знать и защищать украинский язык. И он один должен быть официально признан государственным. А в быту можно использовать любые другие языки.

Фолловеры пишут, что с лозунгов защиты в Украине русскоязычных началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Чтобы не допустить и дальше подобных инцидентов, Украина должна защитить себя и на уровне языка в том числе.

Пользователи соцсети также напоминают, что власть в Украине принадлежит народу. И нужно у людей спросить, стоит ли отменять закон или, может быть, просто внести в него небольшие правки, не меняющие сути.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Венецианской комиссии после анализа текста языкового закона заявили, что Украине необходимо добиться баланса в языковой политике, что позволит избежать межэтнической напряженности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter