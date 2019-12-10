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Украина

"Слуга народа" предлагает Раде отменить закон об украинском языке

12:56 10 декабря 2019 332
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины из фракции партии «Слуга народа» Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить вступивший в силу летом 2019 года Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Слуга народа» утверждает, что этот закон «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка», и что его отмена откроет дорогу «широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа».

Под этим сообщением, которое Бужанский разместил на своей страничке в соцсетях, завязалась бурная дискуссия межу сторонниками отмены закона и его противниками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Венецианской комиссии после анализа текста языкового закона заявили, что Украине необходимо добиться баланса в языковой политике, что позволит избежать межэтнической напряженности.

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