23.53 / 23.77 25.99 / 26.35
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Победа далась мне кровью»: украинка Ольга Лящук побила рекорд сильнейшей американки (фото, видео)

16:49 10 декабря 2019 50
Ольга Ляшко
Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 10 декабря, во время презентации книги «Национальный реестр рекордов Украины 2020» в Киеве сильнейшая женщина планеты украинка Ольга Лящук установила абсолютный мировой рекорд: на глазах у изумленных зрителей она за минуту подняла 50 раз 70-килограммовую штангу в становой тяге! До сегодняшнего дня достижение принадлежало знаменитой американке Кимберли Уолфорд — она успевала за минуту 43 раза поднять штангу такого веса.

Зрелище было не для слабонервных. Ольга взялась за штангу с профессиональной уверенностью опытного спортсмена, но было видно, что она волнуется. Первые 23 раза в становой тяге она сделала на полминуты, а потом стала уставать. Стало ясно, что исход рекорда буквально висит на волоске. Зрители начали подбадривать Ольгу выкриками, и она взяла себя в руки: за оставшиеся полминуты сделала еще 27 подъемов. Итого — 50! Зал взорвался аплодисментами.

Ольгу осыпали цветами, целовали, обнимали, хлопали по плечу, а она все не могла отдышаться. Чуть позже, придя в себя, прокомментировала, как готовилась к рекорду.

— Это совсем не свойственный мне вид упражнений, — рассказала Ольга Лящук «ФАКТАМ». — Мои тренировки направлены на подъем максимального груза один раз, максимум два. А этот рекорд больше относится к кроссфиту: максимальное количество раз и максимальная нагрузка за определенный отрезок времени.

Я занималась многими видами спорта — легкой атлетикой, регби, прыжками со штангой. Но кроссфитом — нет. Мне позвонили из Национального реестра рекордов Украины всего 11 дней назад, предложили побить рекорд американки. Я была очень уставшая после тренировки, да и времени, понимала, совсем мало. Но, конечно, не отказала, решила попробовать.

Читайте также: Ольга Лящук: «Когда поднимала победные 240 килограммов, чешки на ногах не выдержали напряжения и порвались»

— К рекорду, если честно, готовилась всего ничего, — продолжает Ольга. — два раза попробовала делать становую тягу с 70-килограммовой штангой на время. Надеялась, что за минуту смогу сделать 45 раз — эта цифра, к которой я готовилась. Но после первых 30 секунд стало очень трудно — спина онемела, ноги просто не выдерживали нагрузку. А я ведь понимала, что нужно не просто держать темп, а его увеличивать. И, сцепив зубы, продолжила. А как иначе? Других вариантов не было — ведь столько людей поддерживало меня, пришли и мои родные, и друзья. Я сама в шоке, что смогла сделать 50 раз. Но победа далась мне кровью — в прямом смысле, — Ольга показала ноги, на которых вздулись вены и проступили внутренние гематомы.


Ранее Ольга Лящук установила необычный рекорд: за семь секунд раздавила бедрами три арбуза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2017 году Ольга Лящук завоевала титул сильнейшей женщины планеты, победив на первом чемпионате мира по стронгмену среди профессионалов. Соперницы были на голову выше ее и весили на килограммов 25 больше, рассказала она в интервью «ФАКТАМ».

Фото и видео рекорда автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Артем Забелин

Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер