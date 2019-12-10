Украина

Во вторник, 10 декабря, во время презентации книги «Национальный реестр рекордов Украины 2020» в Киеве сильнейшая женщина планеты украинка Ольга Лящук установила абсолютный мировой рекорд: на глазах у изумленных зрителей она за минуту подняла 50 раз 70-килограммовую штангу в становой тяге! До сегодняшнего дня достижение принадлежало знаменитой американке Кимберли Уолфорд — она успевала за минуту 43 раза поднять штангу такого веса.

Зрелище было не для слабонервных. Ольга взялась за штангу с профессиональной уверенностью опытного спортсмена, но было видно, что она волнуется. Первые 23 раза в становой тяге она сделала на полминуты, а потом стала уставать. Стало ясно, что исход рекорда буквально висит на волоске. Зрители начали подбадривать Ольгу выкриками, и она взяла себя в руки: за оставшиеся полминуты сделала еще 27 подъемов. Итого — 50! Зал взорвался аплодисментами.

Ольгу осыпали цветами, целовали, обнимали, хлопали по плечу, а она все не могла отдышаться. Чуть позже, придя в себя, прокомментировала, как готовилась к рекорду.

— Это совсем не свойственный мне вид упражнений, — рассказала Ольга Лящук «ФАКТАМ». — Мои тренировки направлены на подъем максимального груза один раз, максимум два. А этот рекорд больше относится к кроссфиту: максимальное количество раз и максимальная нагрузка за определенный отрезок времени.

Я занималась многими видами спорта — легкой атлетикой, регби, прыжками со штангой. Но кроссфитом — нет. Мне позвонили из Национального реестра рекордов Украины всего 11 дней назад, предложили побить рекорд американки. Я была очень уставшая после тренировки, да и времени, понимала, совсем мало. Но, конечно, не отказала, решила попробовать.

— К рекорду, если честно, готовилась всего ничего, — продолжает Ольга. — два раза попробовала делать становую тягу с 70-килограммовой штангой на время. Надеялась, что за минуту смогу сделать 45 раз — эта цифра, к которой я готовилась. Но после первых 30 секунд стало очень трудно — спина онемела, ноги просто не выдерживали нагрузку. А я ведь понимала, что нужно не просто держать темп, а его увеличивать. И, сцепив зубы, продолжила. А как иначе? Других вариантов не было — ведь столько людей поддерживало меня, пришли и мои родные, и друзья. Я сама в шоке, что смогла сделать 50 раз. Но победа далась мне кровью — в прямом смысле, — Ольга показала ноги, на которых вздулись вены и проступили внутренние гематомы.



Ранее Ольга Лящук установила необычный рекорд: за семь секунд раздавила бедрами три арбуза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2017 году Ольга Лящук завоевала титул сильнейшей женщины планеты, победив на первом чемпионате мира по стронгмену среди профессионалов. Соперницы были на голову выше ее и весили на килограммов 25 больше, рассказала она в интервью «ФАКТАМ».

Фото и видео рекорда автора



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter