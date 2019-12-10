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В Ижевске двухлетний ребенок провел пять дней рядом с трупом матери
В российском городе Ижевск работники соцслужбы обнаружили мальчика, который жил рядом с умершей матерью. Ранее в РФ родители спрятали тело убитого ими маленького сына в лесу. О происшествии в Ижевске сообщает BAZA.
За две недели до инцидента к матери двухлетнего мальчика приходила медсестра записать ребенка на плановую манту. Но женщина сказала, что у нее пневмония и попросила сделать прививку позже. Когда врач пришла снова — ей не открыли, мать на связь не выходила. Врач сообщила об этом в отдел по делам несовершеннолетних.
Мать-одиночка злоупотребляла спиртным и ранее уже была лишена родительских прав на двоих детей, а отец третьего ребенка находился в тюрьме.
Когда дверь квартиры вскрыли сотрудники соцслужбы, внутри они обнаружили тело женщины, а также спокойно сидящего на полу ребенка. Оказывается, что все эти дни он пил воду из открытого крана, а пищу брал из холодильника.
Мальчика отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что в России ребенка зарезали во время «тихого часа» в детском саду.
Фото: «База»
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