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В России отец до смерти избил малолетнего сына, а мать помогала прятать его тело в лесу

В Екатеринбурге обнаружили искалеченный труп девятилетнего мальчика. При осмотре стало ясно, что перед смертью ребенка сильно били. По одной из версий, которую выдвинули правоохранители, это могла делать мать ребенка, однако на данный момент подозреваемым считается отец малыша. Напомним, ранее в детском саду Нарьян-Мара было совершено кровавое убийство.

Якобы мужчина не рассчитал силу во время воспитательного процесса и убил ребенка, а его жена, согласно ее признанию, помогла спрятать тело недалеко от дома, где семья снимала квартиру. По ее словам, это произошло еще 5 ноября.

Как сообщает KP.UA, есть в деле и показательные детали — при обыске в квартире были найдены плетка (очевидно, она и стала орудием убийства) и Библия. При этом следствие полагает, что окончательной причиной смерти могло стать удушье.

В настоящее время женщина, по данным источника, находится в Белоруссии, являясь гражданкой этой страны, следствие собирается добиться ее экстрадиции.

Отец ребенка (гражданин России) числится в розыске, его место нахождения не известно.

Аналогичные преступления фиксируются и в Украине. Так, в Полтавской области 21-летний мужчина до смерти забил 6-месячного сына. В четверг, 7 ноября, Лубенский горрайонный суд избрал для него меру пресечения.



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