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Украина

В сети показали фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря

17:27 10 декабря 2019 533
Траурная свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В день, когда проходил саммит «нормандской четверки», на Донбассе погибло трое украинских воинов. Фото героев опубликовала в Facebook журналист Лилия Рагуцкая.

Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения

Младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения

Старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения

Все — бойцы 14-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что военнослужащие погибли при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Золотое Луганской области. Причиной гибли стал подрыв на на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, 7 декабря на Донбассе при обстреле боевиков погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный. Несмотря на объявленное прекращение огня, в районе ООС оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ.

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