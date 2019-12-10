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В сети показали фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря
В день, когда проходил саммит «нормандской четверки», на Донбассе погибло трое украинских воинов. Фото героев опубликовала в Facebook журналист Лилия Рагуцкая.
Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения
Младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения
Старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения
Все — бойцы 14-й отдельной механизированной бригады.
Ранее сообщалось, что военнослужащие погибли при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Золотое Луганской области. Причиной гибли стал подрыв на на неизвестном взрывном устройстве.
Напомним, 7 декабря на Донбассе при обстреле боевиков погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный. Несмотря на объявленное прекращение огня, в районе ООС оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.