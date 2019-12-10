Премьеру Эфиопии вручили Нобелевскую премию мира: чем отличился Абия Ахмед (видео)

Мир

В Осло торжественно вручили Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абии Ахмеду — за достижение мира в конфликте с Эритреей. Ранее альтернативную Нобелевскую премию вручили защитнице климата Грете Тунберг.

«Дело» сообщает, что во время выступления на церемонии Абия Ахмед заявил об угрозе миру и стабильности на полуострове Африканский Рог.

«Для меня забота о мире похожа на посадку и выращивание деревьев. Так же, как деревья нуждаются в воде и хорошей почве для роста, мир нуждается в непоколебимой приверженности, бесконечном терпении и доброй воле, чтобы вырастить и получить свои дивиденды», — отметил Ахмед.

Награду присудили с формулировкой: «За усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за решительные инициативы по решению пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Ранее сообщалось, что знаменитый ученый 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, однако безуспешно.

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