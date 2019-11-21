История современности

Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил

27 ноября 1895 года подписано завещание Альфреда Нобеля, согласно которому все его деньги направлялись на развитие фонда Нобелевской премии

21 ноября 1919 г. Галичина вошла в состав Польши с условием обеспечения ей автономного статуса.

22 ноября 1764 г. Указом Екатерины II в Украине было ликвидировано гетманство. Гетмана заменил назначенный императрицей генерал-губернатор Петр Румянцев.

23 ноября 1859 г. Вышел в свет первый тираж книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», которая считается основой эволюционной биологии.

24 ноября 1659 г. Был заключен Пиренейский мир, завершивший 24-летнюю войну между Францией и Испанией.

26 ноября 1959 г. Закончился неудачей старт американского космического аппарата серии «Пионер». Аппарат упал в Атлантический океан.



В 1888 году в Санкт-Петербурге умер брат изобретателя динамита Альфреда Нобеля — Людвиг. Но французские газеты перепутали имя и опубликовали некролог о смерти Альфреда, которого называли торговцем смертью, заработавшим свои миллионы на крови. Альфред Нобель, помимо изобретения динамита, получил 355 патентов на международном уровне. Производство взрывчатых веществ, разработки нефтяных полей Баку (товарищество «Бранобель»), в которых Нобель и его братья Людвиг и Роберт играли весомую роль, сделали Альфреда очень богатым человеком.

Через семь лет после смерти брата Альфред подписал завещание, в котором говорилось: «Капитал мои душеприказчики должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты следует разделить на пять равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая — в области химии, третья — в области физиологии или медицины, четвертая — создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая — тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности. Мое особое желание заключается в том, чтобы на присуждение премий не влияла национальность кандидата».

За свою жизнь Альфред Нобель получил 355 патентов

Спустя год после написания завещания Альфред Нобель скончался на своей вилле от кровоизлияния в мозг. Наследники изобретателя были крайне возмущены, что огромные накопления достанутся не им. Они требовали, чтобы завещание было признано недействительным, но ничего не могли сделать. Через несколько лет после смерти ученого были вручены пять первых премий. Лауреаты объявляются в октябре, а награждение происходит 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Согласно завещанию изобретателя динамита, церемония вручения премий в области физики, химии, медицины и литературы проводится в Стокгольме, а премией мира награждают в Осло. Нобель не объяснил причину такого своего решения.

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За все время существования церемония награждения почти не претерпела изменений. Только шведского короля, наблюдавшего за происходящим из партера, пересадили на сцену. В 1971 году чилийский поэт Пабло Неруда, получивший Нобелевскую премию в области литературы, спускаясь на поклон к королю, не заметил ступеньку и упал. Ему помогли подняться, он пошел дальше, но из-за близорукости не разглядел короля и начал кланяться и произносить благодарственные слова дворцовому охраннику. С тех пор король сидит на сцене.

Наибольшим количеством премий был отмечен Красный Крест. Организация за всю историю получила три премии. А в семье Кюри три человека получили Нобелевскую премию: супруги Пьер и Мария, а также их старшая дочь. Знаменитый австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд остался в истории Нобелевской премии как вечный номинант. Он 32 раза номинировался в области физиологии и медицины, но так и не был удостоен награды. Эксперты посчитали, что работы основателя психоанализа не имеют доказанной научной ценности.

Лишь однажды деньги из фонда премии пошли на дело, не связанное с наукой. Софи фон Капивара, с которой у Нобеля были отношения, пригрозила раскрыть содержание их переписки и посмертно опозорить изобретателя динамита. Душеприказчики подальше от греха выплатили женщине крупную сумму за 216 писем мецената. Кстати, великий ученый, проживший 63 года, никогда не был женат. В молодом возрасте у него был роман с работницей аптеки, но девушка умерла от чахотки. Второй большой любовью Альфреда стала известная актриса Сара Бернар. Нобель написал письмо матери, что хочет жениться. «Недаром актеров в старину не разрешали хоронить на кладбище. У них нет души, сыночек!» — предупредила сына любящая родительница. Послушный Нобель разорвал связь с Бернар.

Размер Нобелевской премии зависит от курса шведской кроны, а также от финансовых показателей Нобелевского фонда. Максимальный размер премии был достигнут в 2011 году, тогда лауреаты в каждой из номинаций получили по полтора миллиона долларов. Размер Нобелевской премии в 2019 году составит около 950 тысяч долларов.

После получения премий нобелевские лауреаты приглашаются на банкет в Голубой зал городской ратуши в Стокгольме, где присутствует королевская семья Швеции и представители семьи Нобель. К празднику готовятся, продумывая все до мелочей. Каждое место готовят около пяти часов: специальный фарфоровый сервиз расставляется в строго определенном порядке, измеряется расстояние от тарелки до бокалов. Сервиз для нобелевского банкета был заказан за 1,6 миллиона долларов к 90-летию премии в 1991 году. Он состоит из 6 тысяч 750 бокалов, 9 тысяч 450 ножей и вилок, 9 тысяч 550 тарелок.

Меню банкета держится в секрете, все продукты должны быть шведского происхождения. Банкет строго регламентирован: начало ровно в 19:00, а в 19:05 звучит первый тост за королевскую семью. Второй обязательный тост — в память Альфреда Нобеля, после чего играет орган. Каждое блюдо подают почти триста официантов строго за две минуты, а на вынос мороженого отведено три минуты. В 22:15 король дает знак к окончанию ужина и началу танцев. В 01:30 — окончание бала.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых первых лауреатах Нобелевской премии.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию по литературе получила польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук.



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