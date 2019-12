Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Шведская защитница климата Грета Тунберг, благодаря которой в Оксфордском словаре появилось словосочетание «climate emergency», стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», ежегодно присуждаемой лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.

Об этом пишет gazeta.ru.

Премия была вручена в среду, 4 декабря, в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. К сожалению, Грета не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, о чем сообщила в своем Twitter.

Incredibly honoured to receive the @rightlivelihood award tonight. I’m there in Stockholm with you in spirit! https://t.co/CJIdfMJ7dG