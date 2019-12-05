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Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Шведская защитница климата Грета Тунберг, благодаря которой в Оксфордском словаре появилось словосочетание «climate emergency», стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», ежегодно присуждаемой лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.
Об этом пишет gazeta.ru.
Премия была вручена в среду, 4 декабря, в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. К сожалению, Грета не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, о чем сообщила в своем Twitter.
Incredibly honoured to receive the @rightlivelihood award tonight. I’m there in Stockholm with you in spirit! https://t.co/CJIdfMJ7dG— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 4 декабря 2019 г.
А так как «чудо-девочка» отказалась от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, то ее посещение церемонии с самого начала было под вопросом.
К счастью, награду за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future («Пятницы ради будущего», другое название — «Школьная забастовка за климат»), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения.
«Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — сказала она.
Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнику из Западной Сахары, адвокату из Китая, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии.
Как известно, премия «За целесообразное жизнеобеспечение» служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Денежная составляющая премии — 1 млн крон ($ 105 тыс.). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.
Напомним, что экоактивистка Грета получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наряду с хвалебными отзывами не все в мире считают Грету пламенным борцом за правое дело. Так, экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой, убившей автомобильные шоу».
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