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Десять бывших узников Кремля покинули Украину
Во вторник, 10 декабря, в Латвию на реабилитацию отправились 10 бывших политзаключенных Кремля. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Освобожденные украинцы вместе с семьями вылетели из Борисполя. Реабилитацию они будут проходить в курортной Юрмале по приглашению правительства Латвийской республики.
Перед поездкой группа бывших пленников встретилась в Латвийском посольстве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена в Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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