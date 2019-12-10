Десять бывших узников Кремля покинули Украину

Украина

Во вторник, 10 декабря, в Латвию на реабилитацию отправились 10 бывших политзаключенных Кремля. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



Освобожденные украинцы вместе с семьями вылетели из Борисполя. Реабилитацию они будут проходить в курортной Юрмале по приглашению правительства Латвийской республики.

Перед поездкой группа бывших пленников встретилась в Латвийском посольстве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена в Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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