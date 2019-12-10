Подсуетились: законопроект о продлении особого статуса Донбасса уже в Раде

Политика

Во вторник, 10 декабря, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который получил название «об особом статусе Донбасса».

Как передает УНН, инициаторами документа стали председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава президентской партии Александр Корниенко.



«Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“ № 2569 зарегистрирован 10.12.2019», — указано на сайте.



Напомним, ранее в «Слуге народа» заявляли, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после переговоров Париже.



Из-за нехватки времени руководство Украины решило не готовить новый закон, а продлить действие существующего еще на год.



Между тем, Россия требует от Украины навсегда закрепить в Конституции «особый статус» Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter