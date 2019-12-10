23.52 / 23.76 25.98 / 26.34
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Подсуетились: законопроект о продлении особого статуса Донбасса уже в Раде

20:59 10 декабря 2019 133
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 10 декабря, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который получил название «об особом статусе Донбасса».

Как передает УНН, инициаторами документа стали председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава президентской партии Александр Корниенко.

«Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“ № 2569 зарегистрирован 10.12.2019», — указано на сайте.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявляли, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после переговоров Париже.

Из-за нехватки времени руководство Украины решило не готовить новый закон, а продлить действие существующего еще на год.

Между тем, Россия требует от Украины навсегда закрепить в Конституции «особый статус» Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

год Крысы

Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер