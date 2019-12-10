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Торгово-промышленная палата Украины нуждается в срочном реформировании, — эксперт
Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых обязанностей по развитию и популяризации украинского бизнеса. Вместо этого учреждение занимается примитивной работой, и в течение нескольких лет даже не предоставляет отчетов, поэтому судить о ее эффективности — сложно. Об этом написал эксперт Владимир Воля на странице в Facebook.
«На сайте вы не увидите отчетов работы этого учреждения не за 2017, не за 2018 года. В отчетах 2015−2016 годы вообще не понятно, на какие цели тратила эта организация средства и почему информация имеет такой ограниченный характер. Возникает логичный вопрос, почему государство, делегировав палате множество функций (выдачу многих документов для бизнеса) не обеспечивает контроль за их выполнением. Именно поэтому, чувствуя безнаказанность, топ-менеджмент палаты уже давно самоустранился от практических задач», — написал эксперт.
Владимир Воля также подчеркнул, что структуру и функциональные обязанности ТПП Украины давно пора пересмотреть. По его мнению, это — задача для новой власти, которая сейчас активно проводит реформирование во всех ключевых сферах жизни страны.
«Сегодня государство поглощено в бескомпромиссное противостояние мнений и идей, каким образом лучше вести дела в Украине. Однако непонятно, почему в стороне от этих процессов находится ТПП Украины — одна из ключевых бизнес-структур в государстве. Если внимательно посмотреть на цели и функции этой организации, становится понятно, какими широкими полномочиями ее наделило государство в части защиты и продвижения интересов украинского бизнеса. В частности, Стратегией развития ТПП до 2020 года предусматривается, что Палата станет ведущей бизнес-организацией. А что же происходит на самом деле? Скатилась до уровня плинтуса», — пояснил он.
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