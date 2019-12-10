Заставили вырезать снежинки: в России полицейские жестоко пошутили над коллегами

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В российском Калининграде полицейские пошутили над коллегами. Сержант с лейтенантом подделали приказ, в котором от имени руководства заставили украшать дежурные части к Новому году.

Как пишет 47 NEWS, лейтенант Антон Коваленко и его помощник, старший сержант Андрей Ковальчук решили пошутить над коллегами в соседнем отделе полиции. Взяли старую телефонограмму за подписью замначальника регионального УМВД, поменяли текст и реквизиты и отослали по назначению.

«В преддверии празднования Нового года 2020, для поднятия настроения личного состава и граждан, требую: Поручить руководителям дежурных частей провести украшения помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчётом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее 5 листов. Отчёт о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019», — написали в «приказе».

Кроме приказа, сержант с лейтенантом направили коллегам и фотопример.

Дежурный в соседней части поделился этой шуткой в группе полиции в Вайбере. Дальше информация пошла гулять по соцсетям.

После того, как история дошла до начальства, полицейских наказали их — заставили вырезать снежинки на все МВД.

Начальник шутников также хотел посвятить новогодние украшения не только МВД, но и ФСБ, и прокуратуре — всем, кому стало известно о «креативном» приказе.



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