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Заставили вырезать снежинки: в России полицейские жестоко пошутили над коллегами
В российском Калининграде полицейские пошутили над коллегами. Сержант с лейтенантом подделали приказ, в котором от имени руководства заставили украшать дежурные части к Новому году.
Как пишет 47 NEWS, лейтенант Антон Коваленко и его помощник, старший сержант Андрей Ковальчук решили пошутить над коллегами в соседнем отделе полиции. Взяли старую телефонограмму за подписью замначальника регионального УМВД, поменяли текст и реквизиты и отослали по назначению.
«В преддверии празднования Нового года 2020, для поднятия настроения личного состава и граждан, требую: Поручить руководителям дежурных частей провести украшения помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчётом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее 5 листов. Отчёт о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019», — написали в «приказе».
Кроме приказа, сержант с лейтенантом направили коллегам и фотопример.
Дежурный в соседней части поделился этой шуткой в группе полиции в Вайбере. Дальше информация пошла гулять по соцсетям.
После того, как история дошла до начальства, полицейских наказали их — заставили вырезать снежинки на все МВД.
Начальник шутников также хотел посвятить новогодние украшения не только МВД, но и ФСБ, и прокуратуре — всем, кому стало известно о «креативном» приказе.
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