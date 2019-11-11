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Мир

Полицейские допросили кошку из-за драки между супругами

3:25 11 ноября 2019 21
Кошка на допросе
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Омске сотрудники патрульно-постовой службы, пытаясь разобраться в обстоятельствах семейного конфликта между супругами, опросили единственного свидетеля — кошку Бусю.

Об этом сообщила в соцсети пресс-служба омского управления МВД.

«Кошка Буся опрошена. Она пояснила, что «мяу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что полицейских вызвала местная жительница, которая указала, что после измены мужа между ней и супругом возник конфликт.

«Ещё два дня назад я шла с работы и застукала их в кустах», — рассказывала полицейским женщина.

В день измены женщина устроила драку с супругом, а позже муж избил её и сбежал, оставив одну с четырёхлетним ребёнком. Снимать побои и писать заявление на мужа омичка отказалась.

Напомним, что в 2014 году суд во Франции пытался допросить лабрадора Танго, ставшего очевидцем убийства своего хозяина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили смешное видео с толстой кошкой, которая не хочет бегать по движущейся дорожке в ветклинике, куда животное принесли на процедуры по сгонке веса.

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