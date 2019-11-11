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Полицейские допросили кошку из-за драки между супругами
В российском городе Омске сотрудники патрульно-постовой службы, пытаясь разобраться в обстоятельствах семейного конфликта между супругами, опросили единственного свидетеля — кошку Бусю.
Об этом сообщила в соцсети пресс-служба омского управления МВД.
«Кошка Буся опрошена. Она пояснила, что «мяу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что полицейских вызвала местная жительница, которая указала, что после измены мужа между ней и супругом возник конфликт.
«Ещё два дня назад я шла с работы и застукала их в кустах», — рассказывала полицейским женщина.
В день измены женщина устроила драку с супругом, а позже муж избил её и сбежал, оставив одну с четырёхлетним ребёнком. Снимать побои и писать заявление на мужа омичка отказалась.
Напомним, что в 2014 году суд во Франции пытался допросить лабрадора Танго, ставшего очевидцем убийства своего хозяина.
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