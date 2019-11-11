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Мир

В РФ полицейские не смогли отобрать у белочки наркотики

2:40 11 ноября 2019 30
Белочка
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Сыктывкар в РФ бывший полицейский не смог поймать белку, в зубах которой был пакет, похожий на сверток с наркотиками. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что инцидент в районе одной из школ, где были замечены подростки, которые с криками бегали за белкой и пытались ее поймать.

Мужчина подошел к детям и попросил оставить животное в покое. Школьники объяснили ему свой интерес к белке, указав на то, что в зубах животное держит предмет, представляющий собой «запаянный» со всех сторон сверток красного цвета.

Мужчина, оказавшийся бывшим сотрудником полиции, присмотрелся и распознал в беличьем «трофее» пакет, очень похожий на те, в которых злоумышленники обычно кладут наркотические вещества.

«Пока собравшиеся разбирались в ситуации, белка воспользовалась моментом и убежала, скрывшись среди деревьев. Поймать ее не удалось, куда попадет сверток и откуда он взялся, остается только догадываться», — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, следователи регионального СКР и наркополицейские отмечают, что в регионе в последнее время возросло количество уголовных дел, связанных с оборотом курительных смесей и синтетических наркотиков. Часто преступники делают так называемые «закладки», оставляя свертки с наркотическими веществами на улице в потайных местах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учительница из Шотландии умерла в аэропорту после того, как употребила кокаин и запила его шампанским.

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