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В РФ полицейские не смогли отобрать у белочки наркотики
В городе Сыктывкар в РФ бывший полицейский не смог поймать белку, в зубах которой был пакет, похожий на сверток с наркотиками. Об этом пишет «Интерфакс».
Сообщается, что инцидент в районе одной из школ, где были замечены подростки, которые с криками бегали за белкой и пытались ее поймать.
Мужчина подошел к детям и попросил оставить животное в покое. Школьники объяснили ему свой интерес к белке, указав на то, что в зубах животное держит предмет, представляющий собой «запаянный» со всех сторон сверток красного цвета.
Мужчина, оказавшийся бывшим сотрудником полиции, присмотрелся и распознал в беличьем «трофее» пакет, очень похожий на те, в которых злоумышленники обычно кладут наркотические вещества.
«Пока собравшиеся разбирались в ситуации, белка воспользовалась моментом и убежала, скрывшись среди деревьев. Поймать ее не удалось, куда попадет сверток и откуда он взялся, остается только догадываться», — отметил собеседник агентства.
Вместе с тем, следователи регионального СКР и наркополицейские отмечают, что в регионе в последнее время возросло количество уголовных дел, связанных с оборотом курительных смесей и синтетических наркотиков. Часто преступники делают так называемые «закладки», оставляя свертки с наркотическими веществами на улице в потайных местах.
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