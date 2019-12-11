Украина

Новая вспышка страшного гепатита А в Чернигове: заболели 30 детей и 11 взрослых

В городе Чернигове, где в начале ноября гепатитом А заболели несколько десятков человек, в той же в школе № 7 зафиксирована новая вспышка опасного заболевания.

Об этом говорится в сообщении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больным установлен диагноз — вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализировано 39 больных, выписано из стационара 31 человек.

В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Стоит отметить, что это уже не первый случай такого массового заболевания детей именно в этой школе. Так, 25 октября стало известно, что полиция открыла дело в связи со вспышкой гепатита в Чернигове. Тогда 23 ребенка заразились гепатитом. Как выяснилось, источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения.

Напомним, гепатит А — заболевание печени, вызванное вирусом. Ним можно заразиться через продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека. Заболевание чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу. Также вирус может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.

Профилактика гепатита А предусматривает: соблюдение правил гигиены, потребление кипяченой воды, тщательное мытье фруктов и овощей, отказ от самолечения.

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