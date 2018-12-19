Если болят суставы, проверьтесь на гепатит: какие симптомы указывают на опасную инфекцию

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Гепатит С — коварная болезнь: многие люди, которых поразил опасный вирус, даже не подозревают, что больны, ведь симптомы смазаны.

— В последнее время у меня было несколько пациенток, у которых обследование показало гепатит С, причем стаж заболевания у всех женщин даже не три — пять, а десять и больше лет, — рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Всем пострадавшим слегка за 60 лет, они добропорядочные матери семейств, и никому из них не приходило в голову проверяться на гепатит. Но любой человек, независимо от возраста, пола, социального статуса, может заразиться, поэтому, сдавая общий анализ крови, сделайте исследование на вирусы гепатита В и С. Вовремя выявленный гепатит С хорошо лечится всего за три месяца. Когда возникнет цирроз печени, то помочь сложно, а часто невозможно.

— Какие еще органы может поразить вирус гепатита С?

— Часто у пациентов возникает суставной синдром: болят и ноют суставы, а лечение помогает плохо. Человек ходит по врачам, и если он немолод, то слышит: «Что же вы хотите — возраст…» Инфекция может проявиться в любом органе: почках, щитовидной железе. Больных беспокоят слабость, немотивированная усталость, небольшое повышение температуры.

— На что еще жалуются пациенты?

— На последствия укусов клещей, которые случились этим или прошлым летом. Человек не заметил заражения боррелиями или проигнорировал симптомы, хотя по свежим следам поставить диагноз болезнь Лайма несложно. Если кожных проявлений нет, соотнести суставной синдром или поражение нервной системы со случившимся ранее укусом клеща бывает не под силу и опытному врачу. Тем более что пациенты, у которых болят суставы, обращаются сначала к ревматологам или, если беспокоит ощущение ползания мурашек, онемение рук или ног, непонятные ноющие боли, месяцами лечатся у невролога.

— Как помочь таким больным?

— Это сложно: нужно подавлять боррелии, поразившие суставы или нервную систему. А бывает, что бактерий в организме уже нет, а иммунитет под влиянием инфекции перестроился и поражает собственные ткани — развивается аутоиммунное заболевание.

По каким симптомам можно заподозрить вирусные гепатиты В и С? Почему инфекция «любит» суставы? Как избавиться от осложнений боррелиоза? Чем отличается грипп от ОРВИ? На эти и другие вопросы наших читателей в четверг, 20 декабря, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 10 января 2019 года

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения Украины опровергли наиболее распространенные мифы о гепатитах типа В и С.

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