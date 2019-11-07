Гепатит в Чернигове: число заболевших школьников возросло

Здоровье и медицина

В Чернигове в результате вспышки вирусного гепатита «А» в школе № 7 возросло количество заболевших до 29 человек.

Как сообщили в областном лабораторном центре министерство охраны здоровья, по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 29 больных, в том числе 24 ребенка и 5 взрослых.

По данным медиков, 27 человек находятся в больнице. Им поставлен диагноз вирусный гепатит «А» средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно.

В ведомстве добавили, что у 20 больных диагноз подтвержден иммунологически.

Отметим, из-за ситуации в черниговской школе полиция начала уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Гепатит А — заболевание печени, вызванное вирусом. Ним можно заразиться через продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека. Заболевание чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу. Также вирус может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.

Профилактика гепатита А предусматривает: соблюдение правил гигиены, потребление кипяченой воды, тщательное мытье фруктов и овощей, отказ от самолечения.

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