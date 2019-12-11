Украина

В Украине скоро изменится форма подачи заявления на получение субсидии: что об этом известно

Призывавшее всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях в составе семьи и т. д. Министерство социальной политики подготовило новый «сюрприз» для украинцев.

Так, вскоре будет обновлена форма заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии населению в денежной форме. Об этом пишет «Юрлига».

Соответствующий приказ № 1528 от 23 октября 2019 года вступит в силу со дня официального опубликования.

Напомним, 20 августа 2019 года Минсоцполитики разъяснило, что монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков. При этом правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию.

Начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант хочет получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении — ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, у которых есть долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому.

**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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