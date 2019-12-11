Происшествия

Дело не в голоде: появилось видео из села на Черниговщине, где школьник умер от отравления смертельным растением

Борщевик, которым отравились школьники в Черниговской области, является одним из самых ядовитых растений в Украине.

Борщевик можно встретить на обочинах дорог, в заброшенных парках, на лесной опушке, любит болотистую местность. Все части растения содержат ядовитые фуранокумарины. Чаще всего происходит контакт с листьями растения, и тогда на коже под влиянием солнечного света появляются волдыри. Если растение соприкасается со слизистой рта, то также возникает тяжелый ожог.

Откуда взялось растение, о котором так мало знают и которое способно убить, рассказывает сюжет ТСН.

Борщевик Сосновского (так правильно называется растение) принадлежит к семейству зонтичных, как морковь и петрушка. Но он очень опасен для человека. Все его части — стебли, покрытые мелкими иголками, листья, цветы — при прикосновении и последующем попадании на кожу солнечных лучей вызывают болезненные ожоги.

Чувствительна к борщевику кожа как взрослых людей, особенно рыжеволосых, так и детей, ведь детская — более нежная и уязвимая.

По информации специалистов, растение родом с Кавказа еще в конце 40-х годов прошлого века по приказу Сталина стали разводить на всей европейской части бывшего Союза как дешевый корм для скота. Агрономы были в восторге: кормовая культура огромная, сочная, быстро и активно размножается. Но оказалось, силос из борщевика коровы едят неохотно, а молоко после употребления такого корма становится горьким. Однако самым опасным открытием стало то, что из-за контакта с растением люди, занятые выращиванием борщевика, и животноводы получали сильнейшие ожоги. Если поражалось 80 процентов кожи, спасти человека было практически невозможно.

Врачи считают, что люди должны как можно больше знать об опасности борщевика, чтобы десятой дорогой обходить его заросли.

Если человек случайно потрогал растение, нужно тщательно смыть ядовитый сок как можно быстрее. Хорошо, если это будет с использованием мыла и мягкой губки. Необходимо также промыть глаза, прополоскать рот. После контакта с борщевиком желательно два-три дня избегать солнечного света. Если нужно выйти на улицу, надевать закрытую одежду, брать зонтик.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, что необходимо делать при ожоге борщевиком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter