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Украина

Рано радовались: "Миротворец" насмехается над пропагандистами Кремля и продолжает работать

9:09 11 декабря 2019 131
Сайт Миротворец
Инф. «ФАКТОВ»

Сообщение о закрытии сайта «Миротворец» вызвало бурную реакцию в России, где ожидаемо приветствовали прекращение работы ресурса, в чьих базах содержаться данные многих боевиков, пропагандистов и политиков, отличившихся антиукраинскими заявлениями.

В частности, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, заявил, что такой шаг свидетельствует о «потеплении отношений» между РФ и Украиной.

Впрочем, пропагандисты рано радовались — после перерыва в несколько часов сайт возобновил свою работу. Оказалось, что время требовалось для замены и обновления оборудования: «Переоборудовались, перегрузились. Все узлы и механизмы системы работают в штатном режиме. Всем успешного полета. Ваш «Миротворец».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший заместитель министра по временно оккупированным территориям и ВПЛ Георгий Тука заявлял, что проблемы в работе ресурса были связаны не с политикой, а с финансовыми вопросами.

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