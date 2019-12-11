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Рано радовались: "Миротворец" насмехается над пропагандистами Кремля и продолжает работать
Сообщение о закрытии сайта «Миротворец» вызвало бурную реакцию в России, где ожидаемо приветствовали прекращение работы ресурса, в чьих базах содержаться данные многих боевиков, пропагандистов и политиков, отличившихся антиукраинскими заявлениями.
В частности, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, заявил, что такой шаг свидетельствует о «потеплении отношений» между РФ и Украиной.
Впрочем, пропагандисты рано радовались — после перерыва в несколько часов сайт возобновил свою работу. Оказалось, что время требовалось для замены и обновления оборудования: «Переоборудовались, перегрузились. Все узлы и механизмы системы работают в штатном режиме. Всем успешного полета. Ваш «Миротворец».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший заместитель министра по временно оккупированным территориям и ВПЛ Георгий Тука заявлял, что проблемы в работе ресурса были связаны не с политикой, а с финансовыми вопросами.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».