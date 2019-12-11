Копам удалось увернуться: пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Киевом (видео)

Происшествия

Во вторник, 10 декабря, около 23:00 в поселке Немешаево (Киевская область) пьяный водитель выскочил на встречную полосу и устроил лобовое ДТП. Ранее в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен.

Как сообщает «Киев Оперативный», дорожно-транспортное происшествие произошло на 38-ом километре Варшавской трассы. Там водитель белого Chevrolet Aveo, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу движения.

На встречу ему ехал автомобиль патрульной полиции, следом за ним — красный Aveo. «Правоохранители успели увернуться, а красный Aveo — нет. В результате столкновения у водителя красной Aveo, предположительно, перелом ноги», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины в Бориспольском районе, управляя собственным автомобилем марки Daewoo, не справился с управлением и сбил под Киевом двух несовершеннолетних пешеходов — девочку 14 лет и 9-летнего мальчика.





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