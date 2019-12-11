В аварии погиб известный ветеран АТО (фото)

Происшествия

Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен. Напомним, три дня назад в Бахмуте похоронили известного волонтера Артема Мирошниченко, которого до смерти избили подростки.

О смерти бывшего АТОшника сообщила в Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта „Друг Героя“ Яцен Юрий», — написала она.

Как сообщает «Обозреватель», в начале активных боевых действий на Донбассе он принимал участие в спецоперации по задержанию «медового террориста» — дедушки, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

Яцен был родом из села Рогозки Сновского района. Он стал кинологом после возвращения с фронта. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

По данным в сети, Яцена сбил автомобиль.

Как сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря на Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ — они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранее в результате обстрела погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный. А 1 декабря на Донбассе в «серой» зоне погибли офицеры ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.

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