- 05:59 Выбрала танцы с мужем Заворотнюк: красавица-чемпиона Загитова уходит из спорта в ледовое шоу
- 05:25 Это карма: сын Валерии снова попал в аварию, сразу после выписки из больницы
- 04:52 К чему готовиться: гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
- 04:50 Грета устала: Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма
- 04:02 Убийство Шеремета: суд арестовал Антоненко
- 03:50 В "Нафтогазе" назвали цену на газ для населения в январе
- 03:09 Чудеса случаются: восьмилетняя девочка взяла в плен вора-домушника
- 02:41 Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО
- 01:45 Нардеп от ЕС и музыкант группы "Тартак" заявили о готовности взять Антоненко на поруки
- 01:08 Усилий ГПУ будет мало: Аваков рассказал, что нужно сделать для определения заказчиков убийства Шеремета
- 00:55 Накрасился и сделал маникюр: мужчина переоделся в свою мать, чтобы сдать вместо нее на права
- 00:08 Китайский, белорусский, казахстанский: политолог рассказала о сценариях сохранения Путина у власти после 2024 года
К чему готовиться: гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
Суббота, 14 декабря, — удачный день для покупок, деловых переговоров.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака.
Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Овен
Овнам предстоит разговор с родителями или размышления на жилищную тему.
Телец
Возможны интересные знакомства. Звезды советуют заняться домом и семьей.
Близнецы
Не бросайте начатые дела, в них у вас прекрасные перспективы. В конце дня не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам.
Рак
Хороший день для разъездов, домашних и служебных рутинных хлопот, совместной деятельности.
Лев
День подходит для деловых встреч, разъездов, быстрых договоренностей.
Дева
Не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию.
Весы
День будет легким и радостным. Но любимый человек неприятно удивит.
Скорпион
Хороший день для покупки подарка. Возможно, появится шанс поехать за границу.
Стрелец
Вероятно получение новой информации или предложения, меняющего ваши планы.
Козерог
Возможно, вы получите долгожданное предложение профессионального либо личного характера.
Водолей
Представителей знака ждет замечательный день с массой позитивных впечатлений.
Рыбы
Прекрасный день для любого культурного мероприятия, в том числе для прогулки или поездки.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на декабрь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)
"Остается надеяться, что украинцы не пострадают": названа возможная причина закрытия Крымского моста
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...