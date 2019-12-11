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Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

4:52 14 декабря 2019 203
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 14 декабря, — удачный день для покупок, деловых переговоров.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам предстоит разговор с родителями или размышления на жилищную тему.

Телец

Возможны интересные знакомства. Звезды советуют заняться домом и семьей.

Близнецы

Не бросайте начатые дела, в них у вас прекрасные перспективы. В конце дня не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам.

Рак

Хороший день для разъездов, домашних и служебных рутинных хлопот, совместной деятельности.

Лев

День подходит для деловых встреч, разъездов, быстрых договоренностей.

Дева

Не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию.

Весы

День будет легким и радостным. Но любимый человек неприятно удивит.

Скорпион

Хороший день для покупки подарка. Возможно, появится шанс поехать за границу.

Стрелец

Вероятно получение новой информации или предложения, меняющего ваши планы.

Козерог

Возможно, вы получите долгожданное предложение профессионального либо личного характера.

Водолей

Представителей знака ждет замечательный день с массой позитивных впечатлений.

Рыбы

Прекрасный день для любого культурного мероприятия, в том числе для прогулки или поездки.

Хорошего вам дня!

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