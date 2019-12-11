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Родившемуся без яичек мужчине пожертвовал одно для трансплантации его брат-близнец (фото)
В столице Сербии Белграде международная команда хирургов провела необычную шестичасовую операцию. 36-летнему мужчине, который появился на свет без обоих яичек, пересадили одно, которое пациенту пожертвовал его брат-близнец. У донора уже есть собственные дети. Теперь его брат также сможет стать отцом, не прибегая к процедуре ЭКО или другому медицинскому вмешательству.
Как сообщает издание Metro, донор и реципиент в настоящее время приходят в себя после операций, которые им проводили одновременно. Хирургическое вмешательство требовало высокого мастерства: врачам нужно было в спешном порядке сшить между собой две артерии и две вены шириной менее двух миллиметров. При этом яички не смогут функционировать должным образом, если останутся без кровоснабжения на длительный срок. «Как только вы удаляете тестикулу у донора, отсчет времени начинает идти очень быстро», — заявил участвовавший в операции эксперт в области микрохирургии Бранко Бойович.
Сообщается, что операция прошла успешно. Риск отторжения органа сведен к минимуму, так как у идентичных близнецов одинаковый генетический материал.
В прошлом году, как сообщали «ФАКТЫ», в США провели первую в мире полную трансплантацию пениса и мошонки.
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