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На трассе в России столкнулись около 50 машин: впечатляющие фото и видео с места аварии
В среду, 11 декабря, в России на трассе Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз произошла масштабная авария. Неделю назад в Воронежской области России перевернулся междугородний автобус.
По предварительной информации ГИБДД, в ДТП столкнулись 48 авто. В аварии пострадали 12 человек, двое госпитализированы, один из них в коме.
Как местное издание vladnews, на дороге находятся 34 автомобиля, остальные упали в овраг. Машины полностью перекрыли проезжую часть.
Движение на этом участке дороги ограничено в направлении Владивостока, там работают сотрудники дорожно-патрульной службы.
Сейчас в регионе идет сильный снег. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет около полумесячной нормы осадков.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в автокатастрофе российской футболистки Алены Трушкиной. А также сообщали об аварии, в которую попал 22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин.
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