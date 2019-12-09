Чудом остались живы: сын Валерии показал последствия страшного ДТП (фото)

Шоу-бизнес

Сын запрещенной в Украине певицы Валерии 22-летний Арсений Шульгин вместе с друзьями попал в страшное ДТП в России. Вместе с друзьями и девушкой Лианой они в два часа ночи решили прокатиться по новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург. Однако под утро компания попала в аварию. Элитный внедорожник на полном ходу занесло на мокрой дороге, он ударился в отбойник, сработали подушки безопасности. Дорогое авто получило серьезные повреждения, а пассажиры чудом остались живы. Можно сказать, ребята отделались легким испугом.

Арсений в момент аварии спал и ничего не помнит. У него травмировано лицо, врачам пришлось зашивать разорванные губы. Жуткие фото после операции парень опубликовал в сети и призвал всех не повторять их ошибку, которая едва не стоила им жизни.

«08.12.2019 — мой новый День рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер — Москва, наше спасение — настоящая доля случая. У меня разорваны верхняя и нижняя губы. Ушатаны передние зубы. У Лианы — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. У Сани — ушиб ребер от ремня безопасности. У Артема — кровоподтеки на руках. Машина — под списание. Авто Лианы», — написал Арсений после аварии и показал на фото последствия аварии.

Друзья уверены, что они чудом остались живы. Уверяют, что Лиана не превышала скорость, а наоборот спасла им жизнь, приняв удар на свою сторону.

«Благодаря тому, что девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь. Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса», — рассказал пассажир Артем Клюшин.

Узнав о несчастье с сыном, Валерия сразу же вылетела к нему. Далее его будут наблюдать медики в Москве.

«Друзья, спасибо всем за беспокойство. Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы. Это стресс для всех колоссальный и урок. Без надобности такие расстояния лучше не преодолевать», — написала Валерия под совместным снимком, сделанным после оказания сыну и его девушке медицинской помощи.

Она даже не подозревала, что сын решиться на такой шаг.

«Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: «Все нормально, я губу разбил… Таких сюрпризов лучше было бы не делать», — сказала Валерия в комментарии на росТВ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что год назад актеры «Дизель Шоу» под Киевом попали в страшную аварию, в которой погибла актриса Марина Поплавская.

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