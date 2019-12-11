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Поделят между женой и детьми: стало известно, что оставил в наследство Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков оставил в наследство своей семье всего одну квартиру в российской столице. Об этом сообщает ресурс Mash.

Жилье находится в одном из самых элитных домов Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме 1913 года постройки. Площадь — 450 квадратов.

Жилая недвижимость в этом районе оцениваются минимум в 600 миллионов рублей.

По словам соседей, квартирой не пользовались лет десять.

Напомним, бывший мэр Москвы скончался 10 декабря в мюнхенской клинике на 84-м году жизни после операции на сердце.

Юрий Лужков был трижды женат, у него осталось четверо детей. От второго брака — два сына, Михаил, 1959 года рождения, и Александр 1973 года.

До своей кончины бывший чиновник состоял в браке с Еленой Батуриной, директором и совладельцем крупной строительной компании «Интеко». Ее называют самой богатой женщиной России.

В этом браке у них родились две дочери: в 1992 году — Елена, в 1994-м — Ольга.

По данным российских СМИ, 25-летняя Ольга живет в Нью-Йорке и приобрела там дорогую недвижимость — две квартиры за 2,6 миллиона долларов. Ольга занимается ресторанным бизнесом и владеет кафе-баром Herbarium на территории принадлежащего Елене Батуриной отеля в Альпах. Елена проживает в Словакии и создает декоративную косметику.

Сыновья Лужкова, Михаил и Александр, пропали из медийного поля вскоре после отставки отца с поста мэра. Михаил был заместителем гендиректора по развитию рынка газа в Москве в ООО «Газпром межрегионгаз».

Его младший брат Александр Лужков — рекламный магнат.

Об отношении Лужкова к нашей стране читайте в материале «ФАКТОВ»: «Сторонник аннексии Крыма и противник Оранжевой революции: что Лужков говорил об Украине».

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