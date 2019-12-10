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Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

11:28 10 декабря 2019 958
Юрий Лужков
Инф. «ФАКТОВ»

В России СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Отмечается, что он не дожил до 84 лет. Как сообщалось, в сентябре на одном из кладбищ Санкт-Петербурга появились портреты Путина, Медведева в компании с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По данным РЕН-ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник Мюнхена (Германия), где ему проводили операцию на сердце.

Информацию о скоропостижной смерти бывшего шефа подтвердил его помощник Тимур Шогенов.

Кроме того, преемник Лужкова на посту руководителя Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнование его родным.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — говорится в его заявлении.

Юрий Лужков занимал пост мэра российской столицы в 1992—2010 годах.

Напомним, на днях стало известно о внезапной гибели в Лондоне известного российского бизнесмена Дмитрия Обретецкого, которого на улице сбила машина.

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