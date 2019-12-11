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Происшествия

Вынесли деньги и драгоценности: под Киевом ограбили дом известного врача

11:30 11 декабря 2019 1093
мужчины в масках
Инф. «ФАКТОВ»

В Козине (Обуховский район Киевской области) ограбили дом известного травматолога. Ранее в коттеджном городке под Киевом наглый вор обокрал более 80 домов, пока хозяева спали.

Как сообщает УНН, у руководителя отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии украли свыше 200 тысяч долларов и драгоценности.

По информации издания, пятеро мужчин в масках перелезли через забор на территорию частного дома, связали охранника.

После этого бандиты проникли в жилой дом, где в тот момент находилась хозяйка и семилетняя дочь хозяина. Их воры закрыли в туалете.

Затем грабители забрали из сейфа валюту и украшения и с награбленным скрылись.

Полиция начала досудебное расследование.

Напомним, два дня назад в Херсоне неизвестные обокрали квартиру судьи Херсонского Административного суда. Они вынесли большую сумму денег и ювелирные украшения. А в Луцке «гастролер» из Черновицкой области обворовывал квартиры, пользуясь доверчивостью детей.

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