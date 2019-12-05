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Выносил деньги и ценности на глазах у детей: в Луцке задержали предприимчивого вора
В Луцке сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего «гастролера» из Черновицкой области, который обворовывал квартиры, пользуясь доверчивостью детей. Схема эта стандартная, и, казалось бы, давно всем известная. Но, к сожалению, действенна до сих пор. Вор звонил в двери квартир под предлогом сбора денег «на церковь» или благотворительность и, если не было взрослых и ему открывали дети, заходил в помещение и забирал деньги и ценности, которые мог найти. Напомним, еще одну известную схему применили циганки в николаевском бутике.
— Например, в Луцке из квартиры дома на улице Щусева, в которую его неосторожно впустила 10-летняя девочка, он вынес 500 гривен и 55 долларов. Из квартиры дома на улице Гулака-Артемовского, двери которой открыла 9-летняя дочка хозяина, злодей выкрал 500 польских злотых и 40 долларов. Другие случаи — аналогичны. Конечно, дети понимали, что на их глазах совершается преступление, но они никак не могли помешать «гостю», — сообщили в прокуратуре Волынской области.
Личность «гастролера» установлена, его задержали и сообщили о подозрении. Предприимчивому вору грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Следствие ведет Луцкая местная прокуратура, устанавливаются другие пострадавшие.
Кроме того, прокуратура обратилась к местным жителям с просьбой, чтобы они еще раз предупредили своих детей, которые одни остаются дома одни, не открывать двери квартиры незнакомцам.
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