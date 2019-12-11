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Почему Россию отстранили от Олимпиады и как отреагировал Путин: все подробности допингового скандала
На совместной пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от крупнейших международных соревнований. Решение было принято в тот же день несколькими часами ранее.
Спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом и без российского гимна
Путин заявил, что Россия может оспорить в Международном арбитражном суде (CAS) действия WADA. На это у Москвы есть 21 день. Путин подчеркнул, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, а значит, «в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии». Следовательно, российские спортсмены должны выступать на Олимпиадах под своим национальным флагом. «Мы имеем все основания подать в CAS», — отметил президент России.
Он не стал в этот раз говорить о причинах, которые, с точки зрения Кремля, лежат в основе решения WADA. Это сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев в Москве. Глава правительства назвал отстранение российских спортсменов «продолжением антироссийской истерии». При этом Медведеву пришлось публично признать, что претензии WADA обоснованны. «На российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — сказал российский премьер. «ФАКТЫ» сознательно сохранили без изменений его заявление.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью изданию «Медуза» заявил, что шансов оспорить решение WADA у России нет. «Можно делать все, что угодно, но практика такова — это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в январе 2019-го, декабре 2018-го», — сказал Ганус.
Напомним, глава РУСАДА ранее публично обвинил министра спорта России Павла Колобкова в том, что тот фактически отрезал агентство от участия в процессе подготовки и передачи WADA электронной базы Московской антидопинговой лаборатории. В результате, по словам Гануса, кто-то внес существенные системные изменения в эти данные и только потом предоставил экспертам WADA доступ к ним. Ганус требовал отставки Колобкова, но этого не произошло.
И вот решение принято — Россию отстранили от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Это означает, что российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом, в частности, на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Это только главные международные соревнования, есть еще целый список других состязаний, куда российские спортсмены тоже могут в итоге не попасть.
К соревнованиям будут допущены лишь те атлеты, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. На чемпионат мира по футболу в Катаре российская сборная может поехать на тех же условиях в случае успешного прохождения квалификационного этапа.
Атлетам из РФ придется проходить допинг-контроль за рубежом
WADA считает доказанным то, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. В этой базе содержались сведения с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012-го по август 2015 года. Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных «были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб».
«Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА требовало решительного ответа. И мы его сегодня дали», — заявил глава WADA Крейг Риди, комментируя решение исполкома организации. Риди имел в виду формальную основу для наказания: РУСАДА было лишено статуса в 2015 году, когда вскрылась преступная система подмены проб, взятых у российских спортсменов. Это делалось, чтобы скрыть массовое применение допинга. В 2018 году, стараниями Юрия Гануса, РУСАДА получило временный статус, но WADA выдвинуло ряд условий, одним из которых и было предоставление электронной базы московской лаборатории.
Поскольку РУСАДА снова лишилось статуса, российские спортсмены в течение четырех лет не смогут сдавать допинг-пробы на родине. Тем из них, кто захочет выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом, придется проходить допинг-контроль за рубежом.
Крейг Риди и его коллега, председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор считают, что решение исполкома принято в интересах спортсменов. Выбирая между полным и частичным запретом, члены исполкома, по их словам, учли интересы молодых атлетов, не причастных к допинговым нарушениям.
Однако далеко не все в агентстве считают решение достаточно строгим. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала более жестких санкций в отношении российского спорта, но, по ее словам, это был максимум, на который WADA оказалась способна. «Я очень расстроена. Настаивала на полной дисквалификации», — заявила Хеллеланд. Она уверена, что в нынешнем виде спортивные санкции могут не произвести положительного эффекта на действия России и ее отказ от системы применения допинга.
Юрий Ганус считает принятое решение «трагедией для российского спорта». «Минус две Олимпиады, минус все ведущие международные соревнования. Минус организация соревнований на территории России. А у нас великолепная инфраструктура, одна из лучших в мире», — подчеркнул глава РУСАДА.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) отреагировал на решение WADA новым ярким стихотворением.
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