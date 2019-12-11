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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака
Воскресенье, 15 декабря, — сложный день. Звезды предупреждают о возможных травмах.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Овнам будет сложно ладить с людьми, от которых зависит развитие карьеры и доходы.
Телец
День весьма благоприятный для общения с родными и близкими. Осторожнее с алкоголем.
Близнецы
Представителям знака будет казаться, что все объединились против них. Потерпите, скоро будет легче.
Рак
Ничего хорошего в любовной сфере. Возможны скандалы, разочарования.
Лев
Не стоит подписывать договора, это не тот день, когда вам гарантируют выгоду и безопасность.
Дева
Плохой день для крупных покупок, а вот подарки на Новый год покупать можно.
Весы
У Весов могут возникнуть сложные задачи, но они быстро найдут для них решение.
Скорпион
Если на вашем пути возникнут преграды, то они будут незначительными.
Стрелец
Вам могут предложить новую работу. Не делайте скоропалительных выводов и торопливых шагов.
Козерог
В сфере романтических отношений это неблагоприятный день, не стоит устраивать свидания или знакомиться.
Водолей
Осторожнее с транспортом, помните о ремнях безопасности.
Рыбы
Совет звезд: прячьте деньги в надежном месте и избегайте темных улиц.
Хорошего вам дня!
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