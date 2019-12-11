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Новые тренды в маникюре: фольга, color french (фото)
«Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми», — как-то сказал знаменитый кутюрье Валентино Гаравани. С ним трудно не согласиться. Ведь во многом красота — двигатель женских мечтаний. Для красивой женщины практически всегда и везде открыты двери.
В современном мире красота и стиль — понятия взаимосвязанные. Именно поэтому так важно следить за трендами. А они меняются стремительно. То, что было модно вчера, сегодня может стать моветоном. А иные тренды, напротив, возвращаются. Чаще всего — в новых необычных интерпретациях.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист, многократная чемпионка мира по ногтевому искусству, судья международных конкурсов по нейл-арту Родика Мунтеану.
— В зимнем сезоне тенденциями становятся ногти малой и средней длины, — говорит Родика Мунтеану. — Ценится натуральность, элегантность, практичность. На пике моды — минимализм. При этом актуальны блестки, фольга, кристаллы, 3D-эффект. Зима невозможна без блеска. Он всюду в природе. Иней и снег переливаются на солнце, как драгоценности. Настоящие шедевры — зимние узоры на окнах. Стекла словно расписаны волшебной кистью. Среди фаворитов зимы — французский маникюр. Очень красиво смотрится цветной френч (color french) в модной гамме сезона и в тандеме с акварелью.
Каждая женщина сможет подобрать дизайн под свой ежедневный стиль. А для особых поводов — праздничный маникюр с необычным декором. Френч уже стал классикой, потому что он подходит любой женщине, независимо от возраста.
— Какие цвета в тренде зимой?
— Нюд и пастельные цвета вне конкуренции. Нежность и изысканность маникюра в таких оттенках окружающие оценят как в будни, так и в праздники. Для любителей темной палитры оттенков мода предлагает гамму черного, синего, вишневого, зеленого, красного, фиолетового. Красивы ногти как с глянцевой, так и матовой отделкой. Великолепно в зимнем дизайне будут смотреться стразы и зеркальный эффект.
— Какую форму ногтей предпочесть в зимнее время?
— Это могут быть овальные, квадратные, миндалевидные ногти. Популярна и форма «балерина». Важно, чтобы форма ногтей была для вас комфортна.
— Многие нейл-стилисты называют красный цвет фаворитом зимнего сезона.
— Красный всегда в моде, он обладает удивительным эффектом. Особенно элегантно смотрятся на ногтях оттенки вишневого и марсалы. Красный — цвет чувственный, женственный. Он просто очаровательный. Красный уместен как в будни, так и в праздники.
— А в каких случаях предпочесть черный? Актуальность этого цвета многими стилистами трактуется неоднозначно.
— Для вечеринок и фестивалей это очень модный цвет.
— Как ухаживать за руками и ногтями зимой? Холодное время — настоящее испытание для кожи.
— Это правда, поэтому зимой рукам нужен особый уход. Наносите на кожу и ногти увлажняющий крем. Рекомендую носить его в сумочке и пользоваться им систематически. Возвращаясь домой с работы, массируйте руки хотя бы в течение десяти минут каждый вечер. Этот массаж поможет вам улучшить кровообращение. Руки будут иметь ухоженный вид. А именно на таких руках маникюр смотрится стильно. Употребляйте как минимум два литра воды в день. Ведь низкие температуры способствуют обезвоживанию организма и кожи. В вашем рационе и зимой должно быть достаточно витаминов.
— Какие процедуры в домашних условиях помогут восстановить красоту рук?
— Можно приготовить ванночку для рук с оливковым маслом. Наполните миску теплой водой. Добавьте четыре столовые ложки оливкового масла. Замочите руки на 10−15 минут. Промойте теплой водой. Затем можете нанести увлажняющий крем. Успешно заменить его способно миндальное масло. После использования избегайте смачивания рук водой, чтобы масло могло впитаться. Еще одно прекрасное средство — мед. Смочите руки водой, встряхните их, не высушивая, а затем нанесите на пять минут мед. После этого помойте руки. Результат не заставит себя ждать.
— 2019 год уже на исходе. Каким он был для вас?
— Для меня этот год был очень успешным. В качестве члена международного жюри я побывала в шести европейских странах. И горжусь тем, что румынская команда одержала в состязаниях много побед. Это было непросто, так как было огромное количество достойных работ. Самый красивый чемпионат проходил в Украине — в Одессе. Это был нейл-бал. Все участницы были одеты в платья принцесс. Мы словно попали в сказку. Вообще Одесса — очень красивый город. Его жемчужина — улица Дерибасовская. Очень понравилась и украинская кухня. Особенно — борщ и крученики. В мае в Украине опять будет организован чемпионат по нейл-арту. Я уже получила приглашение и с нетерпением жду этой поездки. А еще хотела бы приехать в Киев, поделиться своими знаниями в нейл-арте.
— Сегодня профессия нейл-стилиста становится все популярнее. По каким критериям оцениваются на чемпионатах работы мастеров?
— Прежде всего учитываются оригинальность дизайна и безупречность выполнения маникюра.
— Чего ждете от нового 2020 года?
— Много творческой интересной работы. 2020 год приходит с новыми чемпионатами, мы с командой поедем в Грузию, Азербайджан, Испанию, Арабские Эмираты… И, конечно же, с большим удовольствием посетим Украину.
— Дальнейших успехов вам в творческой деятельности, Родика!
— Спасибо! А я читателям «ФАКТОВ» желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия в семье, удачи! Пусть в вашей жизни появится то, о чем вы мечтаете! И, конечно же, пусть у вас будет работа, которую вы обожаете.
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Фото из альбома Родики Мунтеану
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!