Новые тренды в маникюре: фольга, color french (фото)

Стиль жизни

«Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми», — как-то сказал знаменитый кутюрье Валентино Гаравани. С ним трудно не согласиться. Ведь во многом красота — двигатель женских мечтаний. Для красивой женщины практически всегда и везде открыты двери. В современном мире красота и стиль — понятия взаимосвязанные. Именно поэтому так важно следить за трендами. А они меняются стремительно. То, что было модно вчера, сегодня может стать моветоном. А иные тренды, напротив, возвращаются. Чаще всего — в новых необычных интерпретациях. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист, многократная чемпионка мира по ногтевому искусству, судья международных конкурсов по нейл-арту Родика Мунтеану.

— В зимнем сезоне тенденциями становятся ногти малой и средней длины, — говорит Родика Мунтеану. — Ценится натуральность, элегантность, практичность. На пике моды — минимализм. При этом актуальны блестки, фольга, кристаллы, 3D-эффект. Зима невозможна без блеска. Он всюду в природе. Иней и снег переливаются на солнце, как драгоценности. Настоящие шедевры — зимние узоры на окнах. Стекла словно расписаны волшебной кистью. Среди фаворитов зимы — французский маникюр. Очень красиво смотрится цветной френч (color french) в модной гамме сезона и в тандеме с акварелью.

Очень красиво смотрится цветной френч в тандеме с акварелью

Каждая женщина сможет подобрать дизайн под свой ежедневный стиль. А для особых поводов — праздничный маникюр с необычным декором. Френч уже стал классикой, потому что он подходит любой женщине, независимо от возраста.

Среди фаворитов сезона – французский маникюр

— Какие цвета в тренде зимой?

— Нюд и пастельные цвета вне конкуренции. Нежность и изысканность маникюра в таких оттенках окружающие оценят как в будни, так и в праздники. Для любителей темной палитры оттенков мода предлагает гамму черного, синего, вишневого, зеленого, красного, фиолетового. Красивы ногти как с глянцевой, так и матовой отделкой. Великолепно в зимнем дизайне будут смотреться стразы и зеркальный эффект.

— Какую форму ногтей предпочесть в зимнее время?

— Это могут быть овальные, квадратные, миндалевидные ногти. Популярна и форма «балерина». Важно, чтобы форма ногтей была для вас комфортна.

Миндалевидная форма ногтей придется по вкусу многим модницам

— Многие нейл-стилисты называют красный цвет фаворитом зимнего сезона.

— Красный всегда в моде, он обладает удивительным эффектом. Особенно элегантно смотрятся на ногтях оттенки вишневого и марсалы. Красный — цвет чувственный, женственный. Он просто очаровательный. Красный уместен как в будни, так и в праздники.

— А в каких случаях предпочесть черный? Актуальность этого цвета многими стилистами трактуется неоднозначно.

— Для вечеринок и фестивалей это очень модный цвет.

— Как ухаживать за руками и ногтями зимой? Холодное время — настоящее испытание для кожи.

— Это правда, поэтому зимой рукам нужен особый уход. Наносите на кожу и ногти увлажняющий крем. Рекомендую носить его в сумочке и пользоваться им систематически. Возвращаясь домой с работы, массируйте руки хотя бы в течение десяти минут каждый вечер. Этот массаж поможет вам улучшить кровообращение. Руки будут иметь ухоженный вид. А именно на таких руках маникюр смотрится стильно. Употребляйте как минимум два литра воды в день. Ведь низкие температуры способствуют обезвоживанию организма и кожи. В вашем рационе и зимой должно быть достаточно витаминов.

— Какие процедуры в домашних условиях помогут восстановить красоту рук?

— Можно приготовить ванночку для рук с оливковым маслом. Наполните миску теплой водой. Добавьте четыре столовые ложки оливкового масла. Замочите руки на 10−15 минут. Промойте теплой водой. Затем можете нанести увлажняющий крем. Успешно заменить его способно миндальное масло. После использования избегайте смачивания рук водой, чтобы масло могло впитаться. Еще одно прекрасное средство — мед. Смочите руки водой, встряхните их, не высушивая, а затем нанесите на пять минут мед. После этого помойте руки. Результат не заставит себя ждать.

— 2019 год уже на исходе. Каким он был для вас?

— Для меня этот год был очень успешным. В качестве члена международного жюри я побывала в шести европейских странах. И горжусь тем, что румынская команда одержала в состязаниях много побед. Это было непросто, так как было огромное количество достойных работ. Самый красивый чемпионат проходил в Украине — в Одессе. Это был нейл-бал. Все участницы были одеты в платья принцесс. Мы словно попали в сказку. Вообще Одесса — очень красивый город. Его жемчужина — улица Дерибасовская. Очень понравилась и украинская кухня. Особенно — борщ и крученики. В мае в Украине опять будет организован чемпионат по нейл-арту. Я уже получила приглашение и с нетерпением жду этой поездки. А еще хотела бы приехать в Киев, поделиться своими знаниями в нейл-арте.

Один из трендов зимы – фольга

— Сегодня профессия нейл-стилиста становится все популярнее. По каким критериям оцениваются на чемпионатах работы мастеров?

— Прежде всего учитываются оригинальность дизайна и безупречность выполнения маникюра.

Родика Мунтеану: «Сегодня нейл-арт – настоящее искусство»

— Чего ждете от нового 2020 года?

— Много творческой интересной работы. 2020 год приходит с новыми чемпионатами, мы с командой поедем в Грузию, Азербайджан, Испанию, Арабские Эмираты… И, конечно же, с большим удовольствием посетим Украину.

— Дальнейших успехов вам в творческой деятельности, Родика!

— Спасибо! А я читателям «ФАКТОВ» желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия в семье, удачи! Пусть в вашей жизни появится то, о чем вы мечтаете! И, конечно же, пусть у вас будет работа, которую вы обожаете.

Фото из альбома Родики Мунтеану

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter