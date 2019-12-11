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Украина

Прожиточный минимум в Украине увеличат в два раза: Кабмин утвердил законопроект

12:40 11 декабря 2019 154
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров Украины предложил Раде принять законопроект, предусматривающий повышение прожиточного минимума. Ранее в стране увеличили пособие по безработице. О новом законопроекте Кабмина сообщает РБК-Украина.

Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что новый законопроект, который предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс, обеспечит повышение прожиточного минимума, по предварительной информации, до 4 200 гривен в месяц.

В документ устраняется «привязка» к прожиточному минимуму некоторых платежей.

«Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей», — отметил Гончарук.

В документе также предлагаются изменения в подходах к определению минимального должностного оклада.

Ранее сообщалось, что с 2020-го года в Украине изменились условия выхода на пенсию.

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