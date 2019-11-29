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Украина

В Украине увеличится пособие по безработице: что важно знать

18:14 29 ноября 2019 137
Трудовая книжка
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 декабря максимальное пособие по безработице возрастет на 380 грн и составит 8 408 грн — это связано с увеличением прожиточного минимума. Ранее изменения коснулись порядка начисления субсидий.

УНИАН сообщает, что сейчас прожиточный минимум на одного человека для трудоспособных лиц составляет 2 007 грн, а с 1 декабря он увеличится до 2 102 грн. В результате те, кто получает максимально возможную помощь по безработице (она рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы), с 1 декабря будут получать 8 408 грн в месяц. Это составляет 4 прожиточных минимума. Ранее максимальный размер помощи по безработице равнялся 8 028 грн

При этом отмечается, что без изменений останется величина минимальной помощи по безработице.

Ранее сообщалось, что инициативы «слуг народа» могу оставить украинцев без пенсий.

Фото: Лига. Бизнес

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