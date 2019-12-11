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Что обещают звезды: гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака
Понедельник, 16 декабря, — день, когда хорошо планировать, начинать новое и веселиться.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня вам противопоказана суета. Желательно упорядочить режим дня.
Телец
Хороший день для того, чтобы укрепить пошатнувшую уверенность в себе или в любимом человеке.
Близнецы
Хороший день для осуществления любых замыслов Близнецов, требующих решительности.
Рак
Неудачный день для шумных развлечений и для поисков новых ярких ощущений, в том числе в личной жизни.
Лев
Для того чтобы получить необходимое, придется чем-то пожертвовать.
Дева
Совет звезд: прислушайтесь к советам старших людей. Не игнорируйте домашние обязанности.
Весы
Если отправитесь за покупками, приобретайте качественные и многофункциональные вещи, которые прослужат вам долго.
Скорпион
На работе ждет успех. Проблемой может стать неверие в себя. Помните, что сейчас вы способны на многое.
Стрелец
Избегайте сегодня пессимизма и подавленности, они плохо повлияют на ваше самочувствие.
Козерог
Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.
Водолей
Помните о самодисциплине, она вам поможет. Вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение.
Рыбы
Рыбам покажется, что весь мир крутится возле них одних. Пользуйтесь удачей.
Хорошего вам дня!
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.