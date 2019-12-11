Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник, 16 декабря, — день, когда хорошо планировать, начинать новое и веселиться.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вам противопоказана суета. Желательно упорядочить режим дня.

Телец

Хороший день для того, чтобы укрепить пошатнувшую уверенность в себе или в любимом человеке.

Близнецы

Хороший день для осуществления любых замыслов Близнецов, требующих решительности.

Рак

Неудачный день для шумных развлечений и для поисков новых ярких ощущений, в том числе в личной жизни.

Лев

Для того чтобы получить необходимое, придется чем-то пожертвовать.

Дева

Совет звезд: прислушайтесь к советам старших людей. Не игнорируйте домашние обязанности.

Весы

Если отправитесь за покупками, приобретайте качественные и многофункциональные вещи, которые прослужат вам долго.

Скорпион

На работе ждет успех. Проблемой может стать неверие в себя. Помните, что сейчас вы способны на многое.

Стрелец

Избегайте сегодня пессимизма и подавленности, они плохо повлияют на ваше самочувствие.

Козерог

Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.

Водолей

Помните о самодисциплине, она вам поможет. Вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение.

Рыбы

Рыбам покажется, что весь мир крутится возле них одних. Пользуйтесь удачей.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter