Украина

День апостола Андрея Первозванного: что можно и чего нельзя делать в праздник

13 декабря христиане восточного обряда отмечают день апостола Андрея Первозванного. Это один из зимних «дорождественских» праздников — наряду с Третьей Пречистой, днем Катерины, Варвары и Николая, — которые всегда весело отмечали наши предки. Сегодня с днем ангела часто поздравляют сослуживцев, приятелей, родственников и друзей. В старину же в эти дни еще и устраивались народные гулянья, молодежь развлекалась, соблюдала обряды, следуя древним традициям, которые складывались столетиями. Как проводили эти дни наши предки и чем занимались, «ФАКТАМ» рассказала заведующая отделом научно-исследовательской деятельности Национального музея архитектуры и быта Украины Людмила Костенко.

В народном украинском календаре день Андрея обязательно отмечался «вечорницями», когда молодежь собирались и развлекалась допоздна.

— Праздник Андрея всегда приходится на 13 декабря, — говорит Людмила Костенко. — Это период, когда полевые работы оставались позади, а у молодежи появлялось время для «вечорниць». В складчину снимали дом, например, располагались в хате вдовы (а хозяйке платили дровами, мукой или зерном, другими продуктами). Обязательно куховарили: готовили каши, борщ, картошку — постные блюда, так как праздник отмечают в период Рождественского поста, когда скоромного есть нельзя.

Главной целью молодежных встреч и посиделок было гадание. Распространенным было гадание на суженого с помощью балабушек — небольших булочек, которые выпекались специально с этой целью. Примечательно, что воду для выпечки нужно было набрать в колодце и носить в дом… ртом. Каждая девушка особо помечала свою готовую булочку. Балабушки выкладывали перед собаками и наблюдали. Прежде других выйдет замуж та дивчина, чью булочку первой утащит животное. Надкушенная и брошенная сдоба не предвещала ничего хорошего. Если же целую балабушку найдут где-то в дальнем уголке, то это означало, что с мужем девушке придется покинуть отчий дом, родные места и уехать на чужбину…

В некоторых украинских селах на Андрея «сеяли коноплю»: выходили на улицу вечером и разбрасывали семена прямо на снег, «волочили». И самое интересное заключалось в ожидании сновидений: кто приснится среди зарослей конопли, тот и будет суженым.

Зимний период вообще был для девчат определяющим, они гадали в декабре, затем — на Рождество, на Новый год, на Маланку, Крещение. И гадания все похожи в одном — пророчество на судьбу и замужество. Ведь в жизни женщины это было определяющим, так как незамужняя сразу попадала за пределы социума: ощущала свою ущербность. В сельской среде особенно чувствовалось такое отклонение от принятых норм, отношение и осуждение окружения.

В гадании почти повсеместно практиковался такой универсальный способ: девчата выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя — предполагалось, что такое же будет и у суженого. Всегда гадали в темноте, веря в магические силы ночи.

Кроме того, девчата в этот день зазывали судьбу: каждая брала горшочек каши, обертывала его вышитым рушником и тихонько в темноте возле ворот приговаривала: «Доле, іди до нас вечеряти». Потом прислушивалась к звукам: раздающиеся собачий лай, голос петуха или пение указывали на скорое замужество.

Существовала также особенная обрядовая игра, которая отличала праздник Андрея от других, — «Кусание калиты». Обычный круглый корж был атрибутом праздника, а тесто для него замешивали из пшенично-ржаной муки и воды на хмелевой закваске или дрожжах. Выпекали на сковороде или в печи. А в советский период, когда и «вечорниць» уже не было, а традиционно продолжали выпекать «калиту», то добавляли еще мак, сливочное масло, сахар, изюм. На Харьковщине на Андрея пекли бублики, в других регионах могли быть вареники…

Посередине «калиты» делали дырочку, чтобы прицепить к потолку. Закрепленный таким образом корж раскачивали, а девушки старались откусить от него кусочек. Молодой веселый хлопец — «пан Калитин» — мешал им достичь цели. Если девушка во время обряда засмеется, то ей засчитывали проигрыш. Да еще и сажей усы рисовали (в более поздние периоды мазали девчат сметаной). Бывало, что «калиту» цепляли на длинную палку, которую перемещали по хате, а девушки «охотились» на нее. Как правило, смех и шутки не стихали допоздна.

Праздник Андрея отмечали в складчину, а в некоторых местах называли «великими вечорницями». Эти народные традиции сохранялись в разных областях примерно до 60-х годов прошлого столетия и даже чуть дольше. К примеру, под Киевом, в селе Пирогов, еще лет 20 назад этнографы собирали сведения об обычаях, традициях, которые людям удавалось сберечь довольно продолжительное время.

Чего нельзя делать в день Андрея Первозванного

Категорических запретов на Андрея почти не существовало, если не считать ограничений, продиктованных постом: скоромных продуктов не употребляли.

Верующие люди боялись грешить и в этот день не занимались домашними делами, не выполняли строительных работ.

Что можно было делать на Андрея

Обязательно посещали праздничную службу в храме.

Несмотря на пост, девчата и парни могли и потанцевать, и пошалить. Кстати, парубку, который пригласил девушку на танец, не принято было отказывать, чтобы не обиделся. Ну, а когда хлопцев не хватало, то девчата танцевали друг с другом. Распространены были танцы как парные, так и тройки. Например, «гречаники» исполняли так: хлопец впереди, а две девушки позади.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить очень вкусный рождественский кекс. Рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина. Выпекать его можно уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter