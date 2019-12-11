Вынужден экономить: министр юстиции пожаловался на маленькую зарплату

Общество и люди

Пока в правительстве делают прогнозы, через сколько лет украинские зарплаты догонят польские, министр юстиции Денис Малюська не исключает своей отставки, если его зарплата не поднимется «хотя бы до 80 тысяч».

Об этом Малюська заявил в эксклюзивном интервью «24 каналу».

По его словам, ранее он как министр получал 16 тысяч, в последний месяц он получил около 29 тысяч гривен. Но его это не устраивает. Ранее его стандартные ежемесячные расходы были не менее 100 тысяч гривен. Сейчас семья тратит меньше, пытаясь экономить. Но для них, имея четверых детей, «это крайне сложно».

«Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч — надолго меня не хватит. Меньше — это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», — сообщил министр.

Малюська отметил, что в правительстве также готовы поднимать зарплату, и это важно и для международных инвесторов.

«Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода кроме как поднимать заработную плату», — пояснил министр.

Напомним, сегодня Кабмин вышел с инициативой повысить прожиточный минимум для украинцев, по предварительной информации, до 4 200 гривен в месяц.

Как писали «ФАКТЫ», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уже получил достойную зарплату. За ноябрь министру заплатили 271 тысячу гривен с учетом премии.

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