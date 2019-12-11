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Украина

Милованов рассказал, когда зарплаты в Украине догонят польские

9:21 11 декабря 2019 93
Милованов
Инф. «ФАКТОВ»

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, получивший за ноябрь 271 тысячу гривен жалованья, считает, что по уровню зарплат Украина за 7−10 лет может догнать соседнюю Польшу.

Министр привел на своей странице в Facebook сравнение средней зарплаты по секторам экономики в двух странах, темпы роста средней реальной заработной платы и сделал вывод, что несмотря на то, что «Украина серьезно отстает от Польши, но динамика реальной средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз».

«Догонять еще долго, но сделать это возможно», — считает министр.

Подписчики Милованова оказались не настолько оптимистичными. Министру приводят убедительные аргументы. Некоторые комментаторы напоминают, что судя по его зарплате, он уже не только догнал Польшу, но и перегнал. Были и такие, кто интересовался у Милованова, точно ли он экономист.


Напомним, ранее Милованов, комментируя получение Украиной очередного транша от МВФ, заявил, что деньги — не главное, они играют всего лишь роль «финансовой подушки» при проведении реформ. Министру принадлежат и другие не менее странные высказывания.

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