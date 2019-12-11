Серьезные проблемы: главная сваха России прошлась по браку Петросяна

Шоу-бизнес

Известного российского юмориста Евгения Петросяна, который недавно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, ждут серьезные проблемы.

Об этом заявила главная сваха России Роза Сябитова.

«С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям. Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам», — подчеркнула она в своей публикации в Instagram.

Правда, читатели Сябитовой с ней не согласились. «Проблемы будут, но недолго! Жених не молод», — пишут они, отмечая, что этот брак принесет и жене, и мужу пользу. По словам комментаторов, Петросян «порадовал себя», а Брухуновой достанутся деньги за терпение.

Напомним, сама Брухунова заявила, что счастлива. Ее 44-летняя разница в возрасте с мужем не волнует.

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