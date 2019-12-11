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Серьезные проблемы: главная сваха России прошлась по браку Петросяна
Известного российского юмориста Евгения Петросяна, который недавно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, ждут серьезные проблемы.
Об этом заявила главная сваха России Роза Сябитова.
«С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям. Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам», — подчеркнула она в своей публикации в Instagram.
Правда, читатели Сябитовой с ней не согласились. «Проблемы будут, но недолго! Жених не молод», — пишут они, отмечая, что этот брак принесет и жене, и мужу пользу. По словам комментаторов, Петросян «порадовал себя», а Брухуновой достанутся деньги за терпение.
Напомним, сама Брухунова заявила, что счастлива. Ее 44-летняя разница в возрасте с мужем не волнует.
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