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Шоу-бизнес

Серьезные проблемы: главная сваха России прошлась по браку Петросяна

13:41 11 декабря 2019 283
Петросян
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известного российского юмориста Евгения Петросяна, который недавно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, ждут серьезные проблемы.

Об этом заявила главная сваха России Роза Сябитова.

«С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям. Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам», — подчеркнула она в своей публикации в Instagram.

Правда, читатели Сябитовой с ней не согласились. «Проблемы будут, но недолго! Жених не молод», — пишут они, отмечая, что этот брак принесет и жене, и мужу пользу. По словам комментаторов, Петросян «порадовал себя», а Брухуновой достанутся деньги за терпение.

Петросян

Петросян

Напомним, сама Брухунова заявила, что счастлива. Ее 44-летняя разница в возрасте с мужем не волнует.

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