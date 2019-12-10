Молодая жена Петросяна резко ответила злопыхателям

Шоу-бизнес

Молодая помощница 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на слухи о свадьбе. Новоиспеченная жена устала отвечать на звонки журналистов, представителей СМИ она отправила в известном направлении. Ответить всем хейтерам и злопыхателям 30-летняя Татьяна решила в Instagram.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!», — написала Татьяна и опубликовала нежный снимок розы со стрекозой.

Под постом разгорелась горячая дискуссия между подписчиками. Одна из подписчиц спросила у Татьяны, что же случилось. Ей ответила другая интернет-пользовательница: «Татьяна вышла замуж за Петросяна». На что Брухунова довольно резко ответила: «Вы так уверенно пишите об этом, словно „свечку держали“».

Напомним, в СМИ появилась информация о свадьбе Петросяна и Брухуновой. Якобы они расписались в начале декабря.

Петросян в 2018 году развелся с Еленой Степаненко, пара продолжает делить имущество в судах. Бывшая супруга юмориста пожелала молодым счастья.

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